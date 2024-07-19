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Роза Сябитова вывела из себя участников шоу «Место силы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Сваха Роза Сябитова стала гостьей в шоу «Места сила» и устроила участникам провокацию и свою оригинальную проверку, сообщила пресс-служба ТНТ.

«Я же с профессиональной точки зрения их так настраивала, чтобы посмотреть, умеют ли они держать удар, как проявляют себя в экстремальных ситуациях. Поэтому мне было достаточно задавать наводящие вопросы, провоцировать, чтобы они проявляли свои эмоции» —объяснила Сябитова свое поведение.

Многих экстрасенсов шокирует поведение и манера общения Свахи. Например, Екатерина Костина посчитает, что Сябитова пришла в шоу, чтобы оскорбить экстрасенсов.

Новый выпуск мистического шоу «Место силы» с участием Сябитовой в субботу в 19.00 на ТНТ.

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