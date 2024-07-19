Зеленский признал невозможным полный возврат территорий

Украина не сможет отвоевать утраченные территории, признался в интервью ВВС украинский президент Владимир Зеленский.

«Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — приводит РИА Новости заявление Зеленского, допустив, таким образом, дипломатическое урегулирование конфликта.

Президент России Владимир Путин в середине июня представил условия для начала мирного диалога. По его словам, это возможно только после вывода украинских войск из новых российских регионов, а также отказа Киева от вступления в НАТО.

Зеленский в октябре 2022 года утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Путин.