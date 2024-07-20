Фильм дня: «Чемпион мира»

Международный день шахмат отмечают 20 июля. Один и самых масштабных и ярких фильмов, снятых на эту тему в России, — «Чемпион мира» с Иваном Янковским и Константином Хабенским в главной роли.

Спортивную драму «Чемпион мира» снял режиссер Алексей Сидоров. Кроме Янковского и Хабенского в фильме снялись Диана Пожарская, Федор Добронравов, Лариса Шахворостова.

Сюжет

Сценарий картины основан на реальных исторических событиях со значительными элементами вымысла.

Фильм «Чемпион мира» рассказывает о шахматном поединке за звание чемпиона мира между советским гроссмейстером и действующим на тот момент чемпионом мира Анатолием Карповым и гроссмейстером-претендентом, диссидентом Виктором Корчным.

События в фильме начинаются в 1961 году в СССР. Гроссмейстер Виктор Корчной дает сеанс одновременной игры в городе Златоусте. Он спрашивает у 10-летнего Толи Карпова, почему тот не взял подставленного гроссмейстером ферзя. Мальчик убежденно отвечает: «Неспортивно. Вы же зевнули». Делая ход ферзем, Корчной говорит: «Дружочек, чемпионы ошибок не прощают. Ну вот, теперь у тебя безнадежно».

Далее события переносят зрителя в 1974 год. Заканчивается вничью последняя, 24-я, партия финального матча претендентов Карпов — Корчной. Карпов побеждает в матче со счетом 3:2 при 19 ничьих. Президент ФИДЕ Макс Эйве объявляет, что Карпов бросит вызов чемпиону мира Роберту Фишеру. Однако Фишер выставляет такие условия, которые Международная федерация шахмат не может принять.

Карпова провозглашают чемпионом мира, но он недоволен, что так и не сразился с Фишером. Более того, он слышит, как его называют «бумажным чемпионом» и считают, что у него нет шансов победить Фишера в реальности. Тогда Карпов делает все, чтобы встретиться с соперником и доказать свое чемпионство.

Оценки критиков

Многие критики нашли фильм «Чемпион мира» слишком правильным. Некоторым не понравилась идеологизированность картины.

Но сам Карпов оценил и сюжет фильма, и актерскую игру. Он считает, что режиссер блестяще справился с задачей.

«Цель гроссмейстера заключается в том, чтобы закрыть всю информацию и никому ничего не показывать. А у актера, наоборот, — донести до зрителей внутренний мир шахматиста. Мне думается, что с этой непростой задачей актеры справились. Режиссер и дирекция картины потрясающе поработали и создали замечательную команду», — сказал он РИА «Новости Спорт».