Брежнева впервые поделилась переживаниями из‑за развода с Меладзе

Певица Вера Брежнева впервые рассказала, как пережила развод с Константином Меладзе.

«Я это дело сложно проходила. Конечно, я не люблю выносить на публику сложные моменты своей жизни, но это есть факт, да. Развод — сложно. Вот я сейчас говорю, у меня слезы», — сказала Брежнева в интервью Адели Исламгуловой.

Брежнева и Меладзе были в браке с 2015 года. Пара развелась в 2023 году. Артистка отметила, что у нее было состояние, когда она понимала, что у нее нет сил ни на что, и она может только грустить.