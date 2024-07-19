НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Брежнева впервые поделилась переживаниями из‑за развода с Меладзе

Источник:
Sibnet.ru
305 0
Фото: Юлия Лысенко / CC BY-SA 3.0

Певица Вера Брежнева впервые рассказала, как пережила развод с Константином Меладзе.

«Я это дело сложно проходила. Конечно, я не люблю выносить на публику сложные моменты своей жизни, но это есть факт, да. Развод — сложно. Вот я сейчас говорю, у меня слезы», — сказала Брежнева в интервью Адели Исламгуловой.

Брежнева и Меладзе были в браке с 2015 года. Пара развелась в 2023 году. Артистка отметила, что у нее было состояние, когда она понимала, что у нее нет сил ни на что, и она может только грустить.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Слепаков остался со статусом иноагента
Обнажившаяся блогер Лерчек покрылась шипами
Сергей Бурунов решился на пересадку волос
Русская девушка Джонни Деппа попросила не лезть в ее личную жизнь
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Инженер NASA заявил о давно найденных следах жизни на Марсе
Кремль прокомментировал расправу «Азова» над российским бойцом
Саудовская Аравия пригрозила Евросоюзу из‑за России
Запад признал эффективность новой стратегии России
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
37
Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО
32
Стало известно о готовности Трампа вступить в диалог с Путиным
28
Орбан призвал Евросоюз возобновить дипотношения с Россией
26
Запад признал эффективность новой стратегии России
25
Закрывшая Трампа при покушении девушка родилась в России