Орбан призвал ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией

Евросоюзу должен восстановить дипломатические каналы с Россией при сохранении контактов с Украиной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я предлагаю начать дискуссию, учитывая следующие предложения. <...> Поддерживая нынешние политические контакты на высоком уровне с Украиной, восстановить прямые лини дипломатической связи с Россией и реабилитировать такие прямые контакты в нашей политической коммуникации», — цитирует РИА Новости Орбана.

Премьер Венгрии предупредил, что интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время может радикально возрасти.

Орбан считает, что повлиять на урегулирование ситуации могут такие глобальные игроки, как ЕС, США и Китай, а также Турция — как единственный успешный посредник между Россией и Украиной с начала военных действий в 2022 году.

Стороны конфликта, по мнению Орбана, не начнут искать выход из него без внешнего вмешательства.