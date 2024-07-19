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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Орбан призвал ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией

Источник:
РИА Новости
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Евросоюзу должен восстановить дипломатические каналы с Россией при сохранении контактов с Украиной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я предлагаю начать дискуссию, учитывая следующие предложения. <...> Поддерживая нынешние политические контакты на высоком уровне с Украиной, восстановить прямые лини дипломатической связи с Россией и реабилитировать такие прямые контакты в нашей политической коммуникации», — цитирует РИА Новости Орбана.

Премьер Венгрии предупредил, что интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время может радикально возрасти.

Орбан считает, что повлиять на урегулирование ситуации могут такие глобальные игроки, как ЕС, США и Китай, а также Турция — как единственный успешный посредник между Россией и Украиной с начала военных действий в 2022 году.

Стороны конфликта, по мнению Орбана, не начнут искать выход из него без внешнего вмешательства.

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

GammiPluh

Очередная пиар акция закончилась трагедией

mosquito__2010

У них всегда всё как по маслу ) Исключительная нация веть

scorpion2777

Начинается слив старого пердуна