Стало известно о выходе Байдена из избирательной гонки

Президент США Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание на пост главы государства, заявил американский политический обозреватель и аналитик Марк Халперин со ссылкой «многочисленные источники из числа демократов».

«Президент Байден согласился выйти из гонки в качестве кандидата от демократов. Это произойдет уже на нынешних выходных. Речь для него составляется», — приводит ТАСС заявление Халперина.

При этом, по его словам, Байден продолжит оставаться на посту президента до истечения срока полномочий. «В этом заключается его намерение», — отметил обозреватель.

По сведениям Хальперина, кандидат на пост главы администрации США от Демократической партии будет подбираться на ее национальном съезде в Чикаго 19-22 августа. Байден не собирается заявлять о том, что поддерживает в качестве своей сменщицы вице-президента США Камалу Харрис, уточнил обозреватель.

Байден был вынужден дать согласие на выход из предвыборной гонки в связи с тем, что серьезное давление на него оказали ведущие фигуры Демократической партии, включая бывшего президента Барака Обаму и экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, подчеркнул обозреватель.