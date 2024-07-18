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Гигантская медуза с «золотой гривой» попала на видео

Источник:
Национальный центр морской биологии ДВО РАН
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Медуза гигантских размеров с необычной «гривой» золотого цвета попала на видео в акватории Приморского края. Кадры опубликовал Национальный центр морской биологии ДВО РАН в своем телеграм-канале.

На видео огромная медуза с «золотой гривой» и почти прозрачным куполом медленно перемещается возле дна, освещаемая фонариком водолаза. Отмечается, что медузу запечатлел местный водолаз в заливе Петра Великого в Японском море.

Ученые идентифицировали существо, как арктическую цианею волосатую. Арктическая цианея — самая крупная из известных в мире медуз, которая занимает первое место в категории «самых-самых» по абсолютной длине тела.

Этот вид медуз питается планктонными животными — личинками моллюсков и мальками рыб. Как правило, цианеи после достижения больших размеров держатся преимущественно в поверхностных слоях воды.

Примечательно, что золотая «грива» слабоядовита — эти щупальца несут стрекательные клетки. Для человека контакт с ними сопоставим с крапивным ожогом. Однако убить таким ядом медуза способна только мелкую добычу.

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