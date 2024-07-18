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Найдена уникальная гигантская экзопланета

Источник:
Sibnet.ru
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Американские астрономы обнаружили уникальную экзопланету, которая постепенно превращается в горячий юпитер.

Экзопланета под названием TIC 241249530 b находится в 1100 световых годах от Земли и вращается вокруг родительской звезды по эксцентричной или очень вытянутой орбите, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Планета периодически подходит очень близко к звезде — примерно в десять раз ближе, чем Меркурий вращается вокруг Солнца. Затем она удаляется на значительное расстояние. Орбита этого газового гиганта имеет наибольший эксцентриситет среди всех изученных планет.

Ученые провели моделирование орбитальной динамики, учитывая гравитационные взаимодействия между планетой и ее звездой, а также влияние второй звезды, которая вместе с первой вращается вокруг общего центра масс в составе двойной системы.

Планета TIC 241249530 b имеет ретроградную орбиту, что означает, что она вращается в направлении, противоположном вращению ее звезды. Моделирование показало, что это является признаком миграции, когда орбита становится ближе к звезде.

Согласно прогнозам, через миллиард лет TIC 241249530 b окончательно станет горячим юпитером. Температура на ней повысится до нескольких тысяч кельвинов, что сделает ее одним из самых горячих газовых гигантов среди известных.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

mosquito__2010

У них всегда всё как по маслу ) Исключительная нация веть

GammiPluh

Очередная пиар акция закончилась трагедией

mosquito__2010

Не останавливай - два титана троллинга сошлись в самосхватке. Интересна развязка.