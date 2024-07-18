Смываемую втулку для туалетной бумаги изобрели в России

Первую смываемую втулку для туалетной бумаги разработали в России, сообщается на сайте Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.

Дочерняя компания комбината вывела на рынок продукты линейки туалетной бумаги со смываемой втулкой бренда Soffione, технология производства которой была впервые разработана в России.

Отмечается, что компания работала над импортозамещением. Новая втулка состоит из беленой целлюлозы. Кроме того, она безопасна для окружающей среды. Туалетная бумага с уникальной втулкой уже появилась в продаже.

Шведский производитель туалетной бумаги со смываемой втулкой марки Zewa объявил об уходе с российского рынка в 2022 году. Спустя год стало известно, что владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал бизнес в России.