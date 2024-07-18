Российского генерала отстранили от должности

Замначальника Генерального штаба, начальник главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки, отстранен от должности, сообщил адвокат Игорь Дюкин.

По словам адвоката, Шамарин был отстранен от должности еще в мае, пишет РИА Новости. Суд также арестовал автомобиль Mercedes генерала, который был куплен в кредит, а зарплатная карта военнослужащего была заблокирована.

По версии следователей, Шамарин получил более 36 миллионов рублей от гендиректора пермского завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

Деньги он получал с апреля 2016 года по октябрь 2023 года. Свою вину Шамарин отрицает, но сотрудничает со следствием.