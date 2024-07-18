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Российского генерала отстранили от должности

Источник:
Sibnet.ru
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Замначальника Генерального штаба, начальник главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки, отстранен от должности, сообщил адвокат Игорь Дюкин.

По словам адвоката, Шамарин был отстранен от должности еще в мае, пишет РИА Новости. Суд также арестовал автомобиль Mercedes генерала, который был куплен в кредит, а зарплатная карта военнослужащего была заблокирована.

По версии следователей, Шамарин получил более 36 миллионов рублей от гендиректора пермского завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

Деньги он получал с апреля 2016 года по октябрь 2023 года. Свою вину Шамарин отрицает, но сотрудничает со следствием.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

mosquito__2010

У них всегда всё как по маслу ) Исключительная нация веть

GammiPluh

Очередная пиар акция закончилась трагедией

mosquito__2010

Не останавливай - два титана троллинга сошлись в самосхватке. Интересна развязка.