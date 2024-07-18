WhatsApp получил встроенный переводчик

WhatsApp получил новую функцию автоматического перевода чатов в своем последнем тестовом обновлении для Android-устройств.

Новая опция позволяет пользователям переводить выбранные сообщения или автоматизировать перевод всех новых сообщений на выбранном языке. Для этого требуется загрузить соответствующий языковой пакет после его выбора, пишет WABetaInfo.

Обработка переводов происходит полностью на устройстве, что гарантирует конфиденциальность переведенной информации. Отмечается, что новая функция может быть особенно полезна для тех, кто часто общается с людьми, говорящими на разных языках.

На данный момент поддерживаются следующие языки: английский, арабский, испанский, португальский, русский и хинди. Перевод чатов доступен в сборке мессенджера с номером 2.24.15.12.