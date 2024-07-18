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Названы пять признаков изношенного двигателя

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобилист может понять, что двигатель машины изношен, без сложного оборудования. Для этого достаточно проверить несколько признаков.

Так, сначала достаточно снять пробку маслозаливной горловины и внимательно изучить ее, пишет журнал «За рулем». На поверхности деталей не должно быть закоксовавшихся отложений или масляных сгустков.

«Чем светлее будут выглядеть поверхности ГБЦ — тем лучше. У изношенных двигателей поверхность деталей может иметь коричневатый цвет, без масляных отложений», — отмечается в материале.

Также следует вытащить маслозамерный щуп. Уровень масла должен быть в районе верхней метки, что говорит об исправности мотора. Кроме этого цвет масла на щупе не должен быть черным.

Кроме того, надо обратить внимание на выхлопную трубу. Если двигатель «ест» масло, то при холодном пуске из глушителя пойдет дым синеватого или сизого оттенка. У исправного мотора дым бесцветный.

После старта холодного двигателя не должны стучать гидрокомпенсаторы. Не лишним будет визуальный осмотр мотора — плохим признаком являются масляные подтеки на деталях, которые обычно обильно собирают пыль или грязь.

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