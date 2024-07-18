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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ признали свой разгром в Крынках

Источник:
Sibnet.ru
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Позиции ВСУ в селе Крынки Херсонской области были полностью разбиты, признал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой.

«Действительно, большинство основных позиций украинских войск в этом селе в результате интенсивного комбинированного и продолжительного воздействия противника разрушены подчистую», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Украинские силы попытались закрепиться в районе Крынок после прорыва Каховской ГЭС летом 2023 года. Они считали населенный пункт перспективным плацдармом для дальнейшего наступления на левом берегу Днепра и регулярно направляли туда новые силы.

Однако из-за интенсивной работы российской артиллерии ВСУ несли серьезные потери. 20 февраля занимавший на тот момент пост министра обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Крынок.

По его словам, с лета 2023 года противник потерял в районе населенного пункта 3,4 тысячи человек. Согласно украинским данным, в районе села Крынки пропавшими без вести считаются более 780 военнослужащих ВСУ.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

DEMON01

Ну если уже и этот говорит о цифровом рубле ,значит будут обдирать народ основательно.

GammiPluh

Очередная пиар акция закончилась трагедией

mosquito__2010

У них всегда всё как по маслу ) Исключительная нация веть