Зеленский задумал обвинить Россию в срыве переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский собирается получить от России отказ от переговоров, чтобы затем обвинить Москву в их срыве, считает глава Института прогнозирования и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эмманюэль Дюпюи.

«Украинский президент показывает, что протягивает руку русским, не отказываясь при этом от выдвинутых им ранее условий. Он намерен если не открыть дверь к переговорам, то хотя бы показать, что она не закрыта. И прежде всего речь идет о том, чтобы привлечь Россию к ответственности, поскольку в случае срыва переговоров неконструктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», — цитирует ТАСС Дюпюи.

Директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго считает, что Зеленский осознает неблагоприятную для Киева обстановку на фронте. «Он неизбежно приходит к пониманию, что пора изменить свою позицию, поскольку ситуация для него складывается не лучшим образом», — отметил эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю.