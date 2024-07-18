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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский задумал обвинить Россию в срыве переговоров

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский собирается получить от России отказ от переговоров, чтобы затем обвинить Москву в их срыве, считает глава Института прогнозирования и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эмманюэль Дюпюи.

«Украинский президент показывает, что протягивает руку русским, не отказываясь при этом от выдвинутых им ранее условий. Он намерен если не открыть дверь к переговорам, то хотя бы показать, что она не закрыта. И прежде всего речь идет о том, чтобы привлечь Россию к ответственности, поскольку в случае срыва переговоров неконструктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», — цитирует ТАСС Дюпюи.

Директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго считает, что Зеленский осознает неблагоприятную для Киева обстановку на фронте. «Он неизбежно приходит к пониманию, что пора изменить свою позицию, поскольку ситуация для него складывается не лучшим образом», — отметил эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

DEMON01

Ну если уже и этот говорит о цифровом рубле ,значит будут обдирать народ основательно.

GammiPluh

Очередная пиар акция закончилась трагедией

mosquito__2010

У них всегда всё как по маслу ) Исключительная нация веть