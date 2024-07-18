Байден подхватил коронавирус

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», — цитирует ТАСС Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что президент вернется в свою резиденцию в штате Делавэр, где уйдет на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности главы государства.

Лечащий врач Байдена проинформировал, что у американского лидера насморк, кашель и общее недомогание.

«На первом мероприятии он чувствовал себя нормально, но, поскольку его самочувствие не улучшилось, был проведен анализ на COVID-19, результат оказался положительным», — говорится в заявлении врача.