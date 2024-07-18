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Байден подхватил коронавирус

Источник:
ТАСС
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», цитирует ТАСС Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что президент вернется в свою резиденцию в штате Делавэр, где уйдет на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности главы государства.

Лечащий врач Байдена проинформировал, что у американского лидера насморк, кашель и общее недомогание.

«На первом мероприятии он чувствовал себя нормально, но, поскольку его самочувствие не улучшилось, был проведен анализ на COVID-19, результат оказался положительным», — говорится в заявлении врача.

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Georgiys

Какие же они балаболы все таки. В прошлый раз он вел подобную риторику, и когда пришел к власти запел...

volodey19760802

Да и не надо. Сразу к стенке и лоб зелёнкой...

pepelmetal

Хорошо что навозцев в плен не берут!

Uynachalnica

А чувачек из MIB на втором плане чего из двери высунулся, толкать готовится?