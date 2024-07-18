Байден подхватил коронавирус

Президент Соединенных Штатов Джо
Байден сдал положительный тест на COVID-19, заявила пресс-секретарь
Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Ранее
сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал
положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие
симптомы», — цитирует ТАСС
Жан-Пьер.
Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что президент вернется
в свою резиденцию в штате Делавэр, где уйдет на самоизоляцию и продолжит
исполнять обязанности главы государства.
Лечащий врач Байдена проинформировал, что у американского
лидера насморк, кашель и общее недомогание.
«На
первом мероприятии он чувствовал себя нормально, но, поскольку его самочувствие
не улучшилось, был проведен анализ на COVID-19, результат оказался
положительным», — говорится в заявлении врача.