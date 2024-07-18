«Водитель-олигарх» с Прилучным вышел в прокат

Российская комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным и Алексеем Чадовым в главных ролях вышел в прокат в четверг, 18 июля.

По сюжету, сын олигарха Тимур Бабурин не знает, что такое ходить на работу. Он озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Для развлечения Тимур часто заключает экзотические пари.

Когда герой внезапно становится наследником огромного состояния, бизнес-партнер его отца Антон предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться, не зная, что это решение станет судьбоносным.

Среди других перспективных новинок — американская биографическая драма «Мадам Клико». Это фильм о женщине Барбе-Николь Клико, которая, потеряв горячо любимого мужа, вынуждена взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживающий не лучшие времена.

Для юных зрителей в кино покажут китайский мультфильм «Как найти сокровища» о фантастических изобретениях.