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«Водитель-олигарх» с Прилучным вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Водитель-олигарх»

Российская комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным и Алексеем Чадовым в главных ролях вышел в прокат в четверг, 18 июля.

По сюжету, сын олигарха Тимур Бабурин не знает, что такое ходить на работу. Он озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Для развлечения Тимур часто заключает экзотические пари.

Когда герой внезапно становится наследником огромного состояния, бизнес-партнер его отца Антон предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться, не зная, что это решение станет судьбоносным.

Среди других перспективных новинок — американская биографическая драма «Мадам Клико». Это фильм о женщине Барбе-Николь Клико, которая, потеряв горячо любимого мужа, вынуждена взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживающий не лучшие времена.

Для юных зрителей в кино покажут китайский мультфильм «Как найти сокровища» о фантастических изобретениях.

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