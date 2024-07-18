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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров заявил о навязывании России «формулы Зеленского»

Источник:
РБК
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Запад активно продвигает предложенную Киевом «формулу мира», но она нереализуема, заявил на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Киев, Вашингтон, Лондон и Брюссель называют «Формулу мира» единственной основой для переговоров. «А Формула Зеленского — это, по разному можно ее описывать, но она абсолютно нереализуема. Просто нереализуема», — цитирует РБК Лаврова.

В то же время Москва слышит заявления о необходимости победить Россию на поле боя, сказал Лавров. Из этого российская сторона делает вывод, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего. «И в этих условия, раз на поле боя — так на поле боя, давайте», — сказал министр.

Россия готова к переговорам с Украиной, «но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули», подчеркнул Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой план урегулирования конфликта на Украине в ноябре 2022 года. Предложенная Киевом «Формула мира» предусматривает полный вывод российских войск.

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Тема: Военная операция на Украине
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Georgiys

Какие же они балаболы все таки. В прошлый раз он вел подобную риторику, и когда пришел к власти запел...

volodey19760802

Да и не надо. Сразу к стенке и лоб зелёнкой...

pepelmetal

Хорошо что навозцев в плен не берут!

Uynachalnica

А чувачек из MIB на втором плане чего из двери высунулся, толкать готовится?