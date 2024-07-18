Лавров заявил о навязывании России «формулы Зеленского»

Запад активно продвигает предложенную Киевом «формулу мира», но она нереализуема, заявил на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Киев, Вашингтон, Лондон и Брюссель называют «Формулу мира» единственной основой для переговоров. «А Формула Зеленского — это, по разному можно ее описывать, но она абсолютно нереализуема. Просто нереализуема», — цитирует РБК Лаврова.

В то же время Москва слышит заявления о необходимости победить Россию на поле боя, сказал Лавров. Из этого российская сторона делает вывод, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего. «И в этих условия, раз на поле боя — так на поле боя, давайте», — сказал министр.

Россия готова к переговорам с Украиной, «но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули», подчеркнул Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой план урегулирования конфликта на Украине в ноябре 2022 года. Предложенная Киевом «Формула мира» предусматривает полный вывод российских войск.