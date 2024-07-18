НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Составлен топ самых обсуждаемых артистов

Источник:
Sibnet.ru
356 1
Фото: © телеграм-канал Ольги Бузовой

Ольга Бузова возглавила рейтинг самых обсуждаемых артистов и инфлюенсеров на VK Fest 2024, по данным «Медиалогии».

«Медиалогия» опубликовала на странице во «ВКонтакте» рейтинг популярности артистов на VK Fest 2024. В первую пятерку вошли Ольга Бузова, Баста, Shaman, Дима Билан, Instasamka.

Далее в топ-10 идут Валя Карнавал, «Руки вверх», «Звери», Cream Soda и Юлия Паршута

Победительница рейтинга Бузова уже прокомментировала итоги VK Fest 2024.

«Коротко о главной. Статистика мне однозначно нравится. Спасибо за вашу любовь и интерес к моей персоне», — написала она в телегам-канале.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Мадонна возобновила работу над байопиком о себе
Forbes выбрал самую популярную артистку первой половины 2024 года
Верка Сердючка отказалась выступать на фестивале в поддержку ВСУ
YouTube-канал Shaman'a заблокировали
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индийская свадьба произвела фурор на Западе
Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО
Показан прототип российской игровой консоли. ВИДЕО
Инженер NASA заявил о давно найденных следах жизни на Марсе
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин призвал к широкому внедрению цифрового рубля
Лавров заявил о навязывании России «формулы Зеленского»
Власти потребовали обосновать рост цен на бензин АИ‑95
Представлен самый энергоэффективный авто в мире
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Самое обсуждаемое
49
Путину обновили официальную биографию
37
Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО
31
Стало известно о готовности Трампа вступить в диалог с Путиным
27
Орбан призвал Евросоюз возобновить дипотношения с Россией
23
Раскрыты три уровня конфликта на Украине