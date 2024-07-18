Составлен топ самых обсуждаемых артистов

Ольга Бузова возглавила рейтинг самых обсуждаемых артистов и инфлюенсеров на VK Fest 2024, по данным «Медиалогии».

«Медиалогия» опубликовала на странице во «ВКонтакте» рейтинг популярности артистов на VK Fest 2024. В первую пятерку вошли Ольга Бузова, Баста, Shaman, Дима Билан, Instasamka.

Далее в топ-10 идут Валя Карнавал, «Руки вверх», «Звери», Cream Soda и Юлия Паршута

Победительница рейтинга Бузова уже прокомментировала итоги VK Fest 2024.

«Коротко о главной. Статистика мне однозначно нравится. Спасибо за вашу любовь и интерес к моей персоне», — написала она в телегам-канале.