Путин призвал к широкому внедрению цифрового рубля

Президент России Владимир Путин заявил о необходимым более широко использовать цифровой рубль в экономике страны.

«Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — подчеркнул Путин на совещании по экономическим вопросам

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Он обратил внимание на пилотный проект, который был запущен Центральным банком в августе 2023 года. «Речь идет о тестовом, пробном использовании цифрового рубля», — сказал Путин.

«По сути, это еще одна форма нашей национальной денежной единицы. Ее особенность в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт счет», — отметил президент.