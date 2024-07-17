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Представлен самый энергоэффективный авто в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Lucid Motors представила линейку электрических седанов Air. Производитель утверждает, что модель является самым энергоэффективным транспортным средством в мире.

Седан Lucid Air на 1 кВтч способен проехать до 8 километров. По этому показателю он значительно превосходит такие популярные модели, как Tesla Model S, Mercedes-Benz EQS, Rivian R1S и ряд других.

Таких результатов удалось добиться за счет установки в базовой версии энергосберегающего теплового насоса от мощного седана Air Sapphire, отмечается в сообщении компании-производителя.

Lucid Air в начальной версии Pure оснащается аккумулятором емкостью 84 кВтч, способен преодолеть до 676 километров на одном заряде по стандарту EPA и стоит от 69,9 тысячи долларов.

Полноприводные модификации Touring и Grand Touring позволяют проехать без подзарядки 653 и 824 километров соответственно. Первая стоит от 78,9 тысячи, вторая – от 110,9 тысячи долларов.

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