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Охрану Трампа усилили собаками‑роботами

Источник:
Sibnet.ru
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Секретная служба США усилила личную охрану бывшего президента Дональда Трампа после информации о возможном новом покушении на политика.

Для охраны Трампа были предоставлены дополнительные ресурсы, включая персонал противоштурмовой группы, персонал контрснайперской группы, дроны и собаки-роботы, передает телеканал CBS News.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории.

В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Крукс, который использовал для покушения гражданскую винтовку.

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