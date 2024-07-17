Охрану Трампа усилили собаками‑роботами

Секретная служба США усилила личную охрану бывшего президента Дональда Трампа после информации о возможном новом покушении на политика.

Для охраны Трампа были предоставлены дополнительные ресурсы, включая персонал противоштурмовой группы, персонал контрснайперской группы, дроны и собаки-роботы, передает телеканал CBS News.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории.

В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Крукс, который использовал для покушения гражданскую винтовку.