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Игроки Hamster Kombat массово лишились аккаунтов Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Мошенники стали массово взламывать аккаунты в Telegram у пользователей игры Hamster Kombat, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России

Сначала мошенники пишут пользователям, что деньги из игры теперь можно легко вывести. Затем присылают ссылку на фишинговый ресурс, после чего игроки лишаются доступа к своему личному аккаунту.

Hamster Kombat предлагает игрокам собирать монеты с помощью кликов, а также разрабатывать собственную стратегию дохода с помощью виртуальных вложений. Впервые игра была представлена в апреле 2024 года, спустя месяц она появилась в России.

Создатели приложения ранее пообещали, что впоследствии виртуальные деньги можно будет конвертировать в цифровые токены. Сейчас у группы Hamster Kombat в Telegram более 50 млн подписчиков.

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