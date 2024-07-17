Россия и Украина обменялись военнопленными

Москва и Киев провели обмен военнопленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Минобороны РФ. В Россию возвращены 95 военнослужащих. Взамен Украина также получила 95 военнопленных.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.

Предыдущий обмен состоялся 31 мая, тогда в Россию вернулись 75 военнослужащих. По состоянию на начало июня в украинском плену находились 1348 россиян, в российском плену — 6465 украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале уточнил, что домой помимо бойцов ВСУ вернулись военнослужащие Национальной гвардии и пограничники.