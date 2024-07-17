НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия и Украина обменялись военнопленными

Источник:
Sibnet.ru
195 0

Москва и Киев провели обмен военнопленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Минобороны РФ. В Россию возвращены 95 военнослужащих. Взамен Украина также получила 95 военнопленных.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.

Предыдущий обмен состоялся 31 мая, тогда в Россию вернулись 75 военнослужащих. По состоянию на начало июня в украинском плену находились 1348 россиян, в российском плену — 6465 украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале уточнил, что домой помимо бойцов ВСУ вернулись военнослужащие Национальной гвардии и пограничники.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Самолет британских ВВС заметили возле Харькова
«Ростех» рассказал о колоссальной площади взрыва ФАБ‑3000. ВИДЕО
США дали карт‑бланш Зеленскому на удары по России
Назван размер награды за первый уничтоженный F-16
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индийская свадьба произвела фурор на Западе
Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО
Показан прототип российской игровой консоли. ВИДЕО
Инженер NASA заявил о давно найденных следах жизни на Марсе
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Путину обновили официальную биографию
46
Кремль заявил об отсутствии планов по ограничению YouTube
37
Юлию Навальную включили в список террористов и экстремистов
37
Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО
29
Стало известно о готовности Трампа вступить в диалог с Путиным