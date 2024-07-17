Загадочное существо выбросило на берег Новой Зеландии

Тушу редчайшего кита выбросило на пляж в Новой Зеландии недалеко от города Отаго. Ученые еще никогда не наблюдали это существо живым.
Национальное Агентство по охране природы сообщило, что останки принадлежат лопатозубому киту. Идентифицировать его удалось по форме черепа, зубов и «клюва», пишет портал Phys.org. За всю историю удалось идентифицировать только шесть других особей лопатозубых китов.
За последние 150 лет кости этих существ несколько раз находили на берегах новой Зеландии и Чили. Целиком останки этих редчайших существ ученые наблюдали только в 2012 году — также у берегов Новой Зеландии.
Ученые пока не знают, сколько вообще на земле обитает лопатозубых китов, чем они питаются и даже где они живут. Новая находка может пролить свет на биологическую эволюцию данного вида.
Выброшенное на берег существо уже перевезли в холодильную камеру для дальнейшего исследования. Отмечается, что вскрытие даст подсказки о его рационе питания и о местах обитания неуловимого кита.