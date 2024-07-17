Загадочное существо выбросило на берег Новой Зеландии

Тушу редчайшего кита выбросило на пляж в Новой Зеландии недалеко от города Отаго. Ученые еще никогда не наблюдали это существо живым.

Останки редчайшего лопатозубого кита Фото: © Department of Conservation

Национальное Агентство по охране природы сообщило, что останки принадлежат лопатозубому киту. Идентифицировать его удалось по форме черепа, зубов и «клюва», пишет портал Phys.org. За всю историю удалось идентифицировать только шесть других особей лопатозубых китов.

За последние 150 лет кости этих существ несколько раз находили на берегах новой Зеландии и Чили. Целиком останки этих редчайших существ ученые наблюдали только в 2012 году — также у берегов Новой Зеландии.

Ученые пока не знают, сколько вообще на земле обитает лопатозубых китов, чем они питаются и даже где они живут. Новая находка может пролить свет на биологическую эволюцию данного вида.

Выброшенное на берег существо уже перевезли в холодильную камеру для дальнейшего исследования. Отмечается, что вскрытие даст подсказки о его рационе питания и о местах обитания неуловимого кита.