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Загадочное существо выбросило на берег Новой Зеландии

Источник:
Sibnet.ru
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Тушу редчайшего кита выбросило на пляж в Новой Зеландии недалеко от города Отаго. Ученые еще никогда не наблюдали это существо живым.

Останки редчайшего лопатозубого кита
Останки редчайшего лопатозубого кита
Фото: © Department of Conservation

Национальное Агентство по охране природы сообщило, что останки принадлежат лопатозубому киту. Идентифицировать его удалось по форме черепа, зубов и «клюва», пишет портал Phys.org. За всю историю удалось идентифицировать только шесть других особей лопатозубых китов.

За последние 150 лет кости этих существ несколько раз находили на берегах новой Зеландии и Чили. Целиком останки этих редчайших существ ученые наблюдали только в 2012 году — также у берегов Новой Зеландии.

Ученые пока не знают, сколько вообще на земле обитает лопатозубых китов, чем они питаются и даже где они живут. Новая находка может пролить свет на биологическую эволюцию данного вида.

Выброшенное на берег существо уже перевезли в холодильную камеру для дальнейшего исследования. Отмечается, что вскрытие даст подсказки о его рационе питания и о местах обитания неуловимого кита.

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