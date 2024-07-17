Цена золота установила исторический рекорд

Стоимость августовского фьючерса золота на бирже Comex увеличилась на 0,51%, до 2480,3 доллара за тройскую унцию. Это значение стало историческим максимумом.

По данным Bloomberg, золото стало дорожать на фоне предположений о снижении ставки Федеральной резервной системы США. Аналитики также ожидают публикации статистических данных по экономике США.

Рынки ожидают снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре как минимум на 25 базисных пунктов. При снижении процентных ставок привлекательность золота обычно растет.

По оценкам экспертов, ближайшей целью будет диапазон 2500 долларов, хотя при сохранении текущей динамики может идти речь о дальнейшем росте цен до конца года.