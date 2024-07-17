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Совет Федерации одобрил закон о социальных вкладах

Источник:
Sibnet.ru
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Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает создание особых банковских продуктов для граждан с низкими доходами — социального банковского счета и социального банковского вклада. Документ вступит в силу с 1 июля 2025 года.

Открытие социальных счетов будет доступно в электронной форме через «Госуслуги» и только гражданам, являющимся получателями мер социальной защиты. Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счете, не может превышать 50 тысяч рублей.

Выплата процентов по договору социального банковского счета осуществляется ежемесячно путем перечисления денежных средств на социальный банковский счет. Гражданин не вправе иметь более одного социального банковского вклада.

В редакции первого чтения предполагалось, что для таких банковских продуктов доход будут начислять в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Центробанка. Ко второму чтению документа приняли решение не привязывать доход к ключевой ставке Банка России.

Теперь он увязывается с лучшими условиями, действующими в конкретном банке. Размер процентной ставки по договору социального банковского вклада определяется как максимальный размер процентной ставки по вкладам физлиц сроком до года включительно, привлекаемым кредитной организацией.

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