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Новую сверхзаразную инфекцию обнаружили в Китае

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские ученые из Нанкинского медицинского университета обнаружили новую инфекцию, опасную для человека.

Ее вызывает грибок под названием Rhodosporidiobolus fluvialis. Ранее этот микроорганизм никогда не вызывал заболевания у человека, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Microbiology.

Микроорганизм нашли у двух не связанных между собой пациентов. Оба человека на момент заражения находились в преклонном возрасте (61 год и 85 лет). Впоследствии они умерли, однако в статье не указано, способствовала ли грибковая инфекция летальным исходам.

Как показали эксперименты, новый патоген может становиться сверхзаразным под действием температуры человеческого тела. Так, при 37 градусах микроорганизмы мутировали в 21 раз быстрее, чем при комнатной температуре.

Тепло также повысило вероятность того, что опасный грибок приобретет лекарственную устойчивость. При воздействии противогрибкового препарата амфотерицина B Rhodosporidiobolus fluvialis быстро развивал к нему устойчивость.

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Наука #Наука
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