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Семья под Красноярском заразилась менингитом после купания в бассейне

Источник:
Sibnet.ru
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Девочка в Красноярском крае попала в больницу с подозрением на тяжелую инфекцию после купания в открытом бассейне.

Отец ребенка рассказал, что он и другие члены семьи почувствовали недомогание спустя несколько дней после купания в открытом бассейне в Дрокино, передает телеграм-канал «Борус. Люди».

В больницу забрали двух дочерей мужчины с жаром и жалобами на сильные головные боли, у одной из них подтвердился менингит. С похожими симптомами за помощью обратилась супруга красноярца, женщину оставили на амбулаторном лечении.

Пресс-служба Роспотребнадзора подтвердила факт заболеваемости ребенка, посещавшего бассейн в Емельяновском районе, энтеровирусным менингитом. Начато эпидемиологическое расследование.

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