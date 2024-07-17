Семья под Красноярском заразилась менингитом после купания в бассейне

Девочка в Красноярском крае попала в больницу с подозрением на тяжелую инфекцию после купания в открытом бассейне.

Отец ребенка рассказал, что он и другие члены семьи почувствовали недомогание спустя несколько дней после купания в открытом бассейне в Дрокино, передает телеграм-канал «Борус. Люди».

В больницу забрали двух дочерей мужчины с жаром и жалобами на сильные головные боли, у одной из них подтвердился менингит. С похожими симптомами за помощью обратилась супруга красноярца, женщину оставили на амбулаторном лечении.

Пресс-служба Роспотребнадзора подтвердила факт заболеваемости ребенка, посещавшего бассейн в Емельяновском районе, энтеровирусным менингитом. Начато эпидемиологическое расследование.