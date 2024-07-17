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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Самолет британских ВВС заметили возле Харькова

Источник:
РИА Новости
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Самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании заметили над территорией Украиной, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

По данным сервиса, самолет появился во вторник в Кировоградской области Украины. Он пролетал над разными областями Украины, в том числе Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской.

Также самолет заметили над подконтрольными ВСУ частями ДНР и Запорожской области. Британский борт после многочасового полета пропал c карты в районе села Чабановка в Закарпатской области Украины.

Эксперты посчитали, что с борта Grob G120TP-A Prefect T1 велась разведывательная деятельность. Скорее всего, на самолете была установлена соответствующая аппаратура.

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Тема: Военная операция на Украине
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