Байден назвал условия выхода из президентской гонки

Президент США Джо Байден назвал условия, при которых он может покинуть президентскую гонку. Пойти на такой шаг действующий глава государства готов только в случае, если у него возникнут проблемы со здоровьем.

При этом Байден, которому исполнился 81 год, уточнил, что его рекордный для президента США возраст может быть его преимуществом. По его словам, такой возраст «приносит немного мудрости».

«Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», — сказал Байден в интервью телеканалу Black Entertainment Television.

Внимание к здоровью Джо Байдена усилилось после неудачных для него дебатов с Дональдом Трампом. На фоне провала часть спонсоров и членов Демократической партии потребовали от действующего президента отказаться от продолжения политической борьбы.