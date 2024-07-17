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Американская разведка не исключила новых покушений на Трампа

Источник:
ТАСС
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Новые попытки покушения на бывшего президента США Дональда Трампа могут быть предприняты в ближайшие недели, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Американские власти получили информацию из различных источников об угрозах со стороны Тегерана в адрес Трампа. Иран уже много лет якобы стремится «отомстить Трампу за убийство» иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году, приводит ТАСС материал газеты.

При этом, по словам двух американских чиновников, у властей США нет никаких доказательств того, что покушение на Трампа в ходе митинга 13 июля в Пенсильвании было прямо или косвенно связано с Ираном.

Разведка США сохраняет беспокойство из-за возможностей Ирана, поскольку они якобы позволяют «совершать крупномасштабные нападения на граждан США», говорится в статье.

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Политика #Мир
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