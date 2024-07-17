НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия впервые запустила управление беспилотниками через спутники

Источник:
Sibnet.ru
369 0

Технология управления беспилотным летательным аппаратом через спутник впервые успешно реализована в России в рамках эксперимента компаний «Спутниковая система "Гонец"» (входит в Роскосмос) и «Геоскан», сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Такие технологические решения востребованы для обеспечения возможности отслеживать местоположение беспилотных воздушных судов там, где отсутствуют другие каналы связи.

«Сегодняшнее событие знаменует гораздо большее — новую эру развития беспилотных решений в целом, когда спутниковые технологии приходят в эту индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть ее потенциал: это и загоризонтное управление всеми видами беспилотников, и новый уровень контроля за ними, и возможности получения требуемой информации из зон полета», — сказал гендиректор компании «Спутниковая система "Гонец"» Павел Черенков.

Заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Блошенко ранее сообщил, что система спутниковой связи «Гонец» имеет потенциал использования в зоне специальной военной операции.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
«Ростех» рассказал о колоссальной площади взрыва ФАБ‑3000. ВИДЕО
Запад признал эффективность новой стратегии России
Чешский эксперт оценил шансы украинских F‑16 в бою с ВКС России
Потери танков на Украине поставили под сомнение создание AbramsX
смотреть все
Оборона #Оружие #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индийская свадьба произвела фурор на Западе
Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО
Показан прототип российской игровой консоли. ВИДЕО
Инженер NASA заявил о давно найденных следах жизни на Марсе
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин обвинил майнеров в нехватке электроэнергии
Медведев допустил исчезновение Украины к 2034 году
Самолет британских ВВС заметили возле Харькова
Байден назвал условия выхода из президентской гонки
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Путину обновили официальную биографию
46
Кремль заявил об отсутствии планов по ограничению YouTube
37
Юлию Навальную включили в список террористов и экстремистов
37
Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО
29
Стало известно о готовности Трампа вступить в диалог с Путиным