Россия впервые запустила управление беспилотниками через спутники

Технология управления беспилотным летательным аппаратом через спутник впервые успешно реализована в России в рамках эксперимента компаний «Спутниковая система "Гонец"» (входит в Роскосмос) и «Геоскан», сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Такие технологические решения востребованы для обеспечения возможности отслеживать местоположение беспилотных воздушных судов там, где отсутствуют другие каналы связи.

«Сегодняшнее событие знаменует гораздо большее — новую эру развития беспилотных решений в целом, когда спутниковые технологии приходят в эту индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть ее потенциал: это и загоризонтное управление всеми видами беспилотников, и новый уровень контроля за ними, и возможности получения требуемой информации из зон полета», — сказал гендиректор компании «Спутниковая система "Гонец"» Павел Черенков.

Заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Блошенко ранее сообщил, что система спутниковой связи «Гонец» имеет потенциал использования в зоне специальной военной операции.