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Аналитик посоветовал, куда вложить миллион рублей

Источник:
«Прайм»
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Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич посоветовал, куда лучше вложить миллион рублей на фоне санкций, волатильности на рынке акций и неопределенности с валютными курсами.

Оптимальный вариант — банковские вклады, сказал «Прайм» Зварич. Ставки по ним сейчас высоки, а риски минимальны, поскольку это консервативный инструмент. «Средства в банках в рамках страховой суммы застрахованы, а текущие ставки позволяют получить очень хорошую доходность», — отметил эксперт

По его словам, самый консервативный инструмент — облигации. Лучше выбирать бумаги с плавающим купоном, чья доходность может быть выше, чем по вкладам. При переходе к смягчению политики Банка России по ставкам можно перейти на облигации с постоянным купоном, которые начнут дорожать и принесут хорошую доходность. При этом важно выбирать разных эмитентов, чтобы диверсифицировать риски, добавил Зварич.

Валютные вложения целесообразно разместить на вкладах в юанях или в замещающих облигациях отечественных эмитентов. А вот с акциями все не так однозначно. В настоящий момент, с учетом рисков, следует очень придирчиво выбирать компании в портфель, оценивая конкретные идеи, а не рынок в целом, предупредил эксперт.

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Экономика #Деньги
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