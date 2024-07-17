Взрывной волны российской сверхтяжелой ФАБ-3000 весом в три тонны хватит, чтобы накрыть 11 футбольных полей, сообщила пресс-служба «Ростеха».

Использование бомб семейства ФАБ, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) разработки КТРВ, дает значительный успех на линии соприкосновения с противником в зоне СВО, сказал замгенерального директора Ростеха Владимир Артяков.

«Уже стали просто бояться, когда наша авиационная техника поднимается в небо и начинает работать такими комплексами», – сказал он.

Бомбы ФАБ-3000 производства Госкорпорации «Ростех» имеют заряд взрывчатого вещества около 1,5 тонны.

На практике это означает, что при взрыве создается ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта ВСУ с земляными укреплениями открытого типа, говорится в сообщении.