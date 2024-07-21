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Ставки по юаневым вкладам за год выросли втрое

Источник:
«Российская газета»
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Ставки по юаневым вкладам продолжают расти, а максимальная доходность по ним достигает теперь 6-6,5% — за год они выросли практически втрое, отметили эксперты в области финансов. 

Наблюдаемый рост ставок по юаневым вкладам — это, скорее, неклассическая ситуация, приводит «Российская газета» мнение доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Марии Ермиловой.

Рост возможен по причине многих факторов. «Рубль укрепляется по отношению к китайской валюте, и это тоже влияет на ставки по юаневым вкладам», — отметила она.

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, ставки по юаневым вкладам растут вслед за ростом доходности рублевых сбережений, по которым уже можно получать 16-18% годовых, а в некоторых случаях — до 20%.

«Среди иностранных валют юань вышел на первое место по объему открытых депозитов еще в конце прошлого года, и стабильный интерес со стороны состоятельных клиентов сохраняется: его часто выбирают для диверсификации портфеля и долгосрочных сбережений», — пояснила глава Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская.

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