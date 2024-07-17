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Карту «Мир» пообещали запустить в Китае

Источник:
«Известия»
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Россия и Китай изучают возможность сотрудничества по карте «Мир», сообщил посол Китайской Народной Республики в Москве Чжан Ханьхуэй.

Для привлечения путешественников из-за границы КНР продолжает улучшать условия передвижения, в том числе выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты», рассказал в интервью газете «Известия».

«В настоящее время соответствующие финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир», — заявил он.

Ранее платежная система «Мир» начала свою работу в ограниченном режиме в некоторых ресторанах и торговых центрах Мьянмы. Мьянма стала 13-й страной, где доступна карта «Мир», помимо России.

В настоящее время она успешно используется в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии. В ближайшем будущем планируется внедрение «Мир» в Египте, Иране и Маврикии.

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Экономика #Деньги
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