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Тимоти Шаламе оказался отвратительным актером

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Martin Kraft / CC BY-SA 4.0

Актер Тимоти Шаламе отвратительно вел себя на съемках байопика о музыканте Бобе Дилане по отношению к коллегам.

Шаламе якобы проявлял токсичность и враждебность по отношению к другим членам съемочной группы, сообщили источники изданию Daily Mail.

По словам одного из работников, никому не разрешали смотреть актеру в глаза или представляться перед ним.

В ходе одной из потасовок Шаламе разозлился на члена съемочной команды во время того, когда он фотографировал солнечное затмение. Дело в том, что в этот момент на снимок случайно попал сам Шаламе. Охранник, присутствующий на съемках, обыскал смартфон работника и заставил его удалить фотографию.

Отмечают, что Шаламе на протяжении всех съемок вел себя эгоистично. Один раз артист занял туалет в трейлере и провёл там очень много времени, образуя огромную очередь.

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