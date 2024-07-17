Тимоти Шаламе оказался отвратительным актером

Актер Тимоти Шаламе отвратительно вел себя на съемках байопика о музыканте Бобе Дилане по отношению к коллегам.

Шаламе якобы проявлял токсичность и враждебность по отношению к другим членам съемочной группы, сообщили источники изданию Daily Mail.

По словам одного из работников, никому не разрешали смотреть актеру в глаза или представляться перед ним.

В ходе одной из потасовок Шаламе разозлился на члена съемочной команды во время того, когда он фотографировал солнечное затмение. Дело в том, что в этот момент на снимок случайно попал сам Шаламе. Охранник, присутствующий на съемках, обыскал смартфон работника и заставил его удалить фотографию.

Отмечают, что Шаламе на протяжении всех съемок вел себя эгоистично. Один раз артист занял туалет в трейлере и провёл там очень много времени, образуя огромную очередь.