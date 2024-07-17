Медведев допустил исчезновение Украины к 2034 году

Украина может перестать существовать уже к 2034 году, когда ее якобы планируют принять в состав НАТО, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Недаром совсем недавно генсек НАТО Столтенберг открыто сказал, что считает хорошим сценарием вступление Украины в альянс... В 2034-м. То есть никогда», — сказал Медведев в интервью Aif.ru.

Он отметил, что к тому времени руководителей стран-участниц НАТО не будет на своих постах, «а некоторых — и на белом свете». Не будет и «пресловутой страны 404», допустил зампред Совбеза России.

По его словам, обещания о вступлении Украины в «натовский рай» никогда никакого значения не имели, в итоге оказавшись «пустым звуком, средством для промывания мозгов украинского народа».