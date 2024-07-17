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«Головоломка 2» побила рекорды в Казахстане и странах Средней Азии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Головоломка 2»

«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом за всю историю в Казахстане и странах Средней Азии, собрав за пять недель проката более 444 миллионов рублей.

Мультфильм Disney и Pixar стал самым кассовым мультфильмом, когда-либо выходившим в Средней Азии и Казахстане.

Кроме кассового рекорда, «Головоломка 2» также побила рекорд посещаемости. По количеству зрителей для семейного кино и анимации в Казахстане – ее посмотрело 992 тысяч человек. Для сравнения, у четвертой «Кунг-фу панды» было 904 тысячи зрителей.

По сюжету, головной отдел мозга Райли внезапно подвергается капитальному ремонту в тот момент, когда необходимо освободить место для чего-то совершенно неожиданного: новых эмоций. Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость, которые уже давно успешно руководят эмоциональными процессами, не знают, что и чувствовать, когда появляется некая Тревожность.

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