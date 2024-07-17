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Сергей Бурунов решился на пересадку волос

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Фотобанк Sport24. Александр Мысякин / Alexander Mysyakin / CC BY-SA 2.0

Актер Сергей Бурунов узнал в шоу «Вопрос ребром», что новые технологии позволяют делать успешную пересадку волос, и решил сменить имидж.

Бурунов стал героем YouTube-шоу «Вопрос ребро». Его спросили, планирует ли он сделать пересадку волос.

Актер сначала отшутился и сказал, что это очень сложный процесс, и у него ничего не получится. Но Баста подсказал Бурунову, что технологии шагнули далеко вперед.

Также ведущий показал фото до и после пересадки волос своего друга. Бурунов вдохновился и сообщил, что в ближайшем будущем займется этим вопросом.

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