Сергей Бурунов решился на пересадку волос

Актер Сергей Бурунов узнал в шоу «Вопрос ребром», что новые технологии позволяют делать успешную пересадку волос, и решил сменить имидж.

Бурунов стал героем YouTube-шоу «Вопрос ребро». Его спросили, планирует ли он сделать пересадку волос.

Актер сначала отшутился и сказал, что это очень сложный процесс, и у него ничего не получится. Но Баста подсказал Бурунову, что технологии шагнули далеко вперед.

Также ведущий показал фото до и после пересадки волос своего друга. Бурунов вдохновился и сообщил, что в ближайшем будущем займется этим вопросом.