Начались съемки второго сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Второй сезон мистического шоу «Экстрасенсы. Реванш» начали снимать, проект стал способом для участников попасть в «Битву сильнейших».

О съемках первого выпуска второго сезона «Экстрасенсы. Реванш» сообщили фанаты со ссылкой на официальные источники, но участников проекта пока не раскрыли.

На «Реванш» приходят экстрасенсы, которые считают, что незаслуженно покинули в свое время «Битву экстрасенсов». Туда могут попасть как финалисты «Битвы», так и герои, покинувшие проект рано.

В первом сезоне победила ведьма Соня Егорова, она станет участницей «Битвы сильнейших».