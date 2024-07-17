Трамп задумался об ослаблении санкций против России

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что думает об ослаблении санкций против России, когда вернется в Белый дом.

«Да. Санкциями мы только отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в ответ на вопрос, думал ли он об «ослаблении или отмене санкций в отношении России» в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что хорошо ладил с президентом России Владимиром Путиным «Нам никогда не грозила война», — добавил Трамп, отметив, что если бы он был в Белом доме, конфликт на Украине никогда не начался.

Ранее высокопоставленный функционер Республиканской партии, принимающий участие в национальном съезде Республиканской партии в городе Милуоки, сообщил, что Трамп будет готов вступить в диалог с Путиным по урегулированию конфликта на Украине без посредников.