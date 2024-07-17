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Источник назвал предварительную причину крушения SSJ‑100

Источник:
«Известия»
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Место крушения Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа» в Подмосковье
Место крушения Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа» в Подмосковье
Фото: © пресс-служба главы Коломенского района

Предварительная версия крушения Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа» в Подмосковье — неправильная установка датчиков угла атаки во время техобслуживания (c-check).

Два из четырех датчиков были установлены с отклонением примерно в пять градусов. В ходе набора высоты недостоверные показания с них привели к активации системы защиты, предохраняющей самолет от выхода на режимы сваливания, которая сама и направила Superjet в землю, рассказал «Известиям» источник.

«Если допущена ошибка при монтаже, они (датчики угла атаки. — Прим. ред.) передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно», — сказал источник.

По его словам, времени распознать этот отказ у пилотов не было, а полное отклонение сайдстика (ручки управления) на себя никак не помогло бы им обойти эту систему защиты от сваливания и выйти из пикирования, избежав столкновения с землей, пояснили эксперты.

«Superjet — хороший самолет, за всю историю его полетов не было ни одного случая, чтобы судно этого типа разбилось из-за технического состояния. Но, как и всякий самолет, он не прощает ошибок», — отметил источник.

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