Лавров рассказал, как США унизили Германию

Решение Германии разместить у себя американские ракеты стало унижением для Берлина, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности», — приводит РИА Новости слова Лаврова, сказанные им на заседании Совбеза ООН.

Глава МИД России также отметил, что военная инфраструктура НАТО продвигается в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы подорвать существующую там архитектуру, центром которой остается АСЕАН.

По его словам, США и союзники в Азии сколачивают новые собственные блоки — вроде AUKUS.