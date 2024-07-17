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Лавров рассказал, как США унизили Германию

Источник:
РИА Новости
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Решение Германии разместить у себя американские ракеты стало унижением для Берлина, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности», — приводит РИА Новости слова Лаврова, сказанные им на заседании Совбеза ООН.

Глава МИД России также отметил, что военная инфраструктура НАТО продвигается в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы подорвать существующую там архитектуру, центром которой остается АСЕАН.

По его словам, США и союзники в Азии сколачивают новые собственные блоки — вроде AUKUS.

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Политика #Мир
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