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СК проверит видео с расстрелом российского военного

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет расследует обстоятельства убийства российского военнослужащего солдатами из украинского батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), сообщила пресс-служба СК в своем телеграм-канале.

15 июля в телеграм-канале украинского батальона «Азов» появилось видео, на котором украинский военнослужащий несколько раз стреляет в раненого российского военного, сидящего в траншее.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — уточнили в ведомстве.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на врача из Германии Каспара Гроссе, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне Киева, что двое украинских солдат застрелили военного, который просил о медицинской помощи.

Убийство военнопленных нарушает статью 13 Женевской конвенции. Согласно ей «любые незаконные акты или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются».

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