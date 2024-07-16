Изменены условия семейной ипотеки

Условия семейной ипотеки после объявленного продления программы существенно изменили. Так, правительство сузило круг заемщиков, которые могут воспользоваться льготной программой.

Если до 1 июля оформить льготный кредит могли все семьи, имеющие двух несовершеннолетних детей, то теперь эту категорию заемщиков существенно ограничили дополнительными условиями.

В частности, семьи должны проживать или в малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, или в регионах с низким объемом строительства, или в регионах, имеющих индивидуальные программы развития.

При этом программа стала доступна семьям с одним ребенком до шести лет включительно. До конца текущего года ей могут воспользоваться семьи, в которых первенец появился на свет в 2017 году.

Согласно условиям программы, на момент подписания договора ребенку должно быть шесть лет включительно. Поэтому семьям, которые хотят воспользоваться программой, следует сделать это до исполнения ребенку семи лет.

Сумма кредита составит до 12 миллионов рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — до 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос должен составить не менее 20%.