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Мощнейшая солнечная вспышка обрушилась на Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Солнце разразилось мощнейшей солнечной вспышкой класса X, ее источником стало солнечное пятно AR3738, сообщает Обсерватория солнечной динамики NASA

По оценкам Space Weather Live, солнечная вспышка достигла магнитуды X-1,27. Достигнувшее Земли ионизированное излучение вызвало радиопомехи в Австралии, Юго-Восточной Азии и Японии.

Мощные вспышки на Солнце возникают в местах взаимодействия солнечных пятен противоположной магнитной полярности. В результате внешняя атмосфера звезды выбрасывает в космос огромное количество ионизированных частиц.

Землю от солнечной радиации защищает невидимая оболочка — магнитосфера. В обычных условиях магнитосфера эффективно противостоит солнечному ветру. Однако мощные выбросы приводят к ее сильной ионизации, начинается магнитная буря.

В зависимости от размера вспышки их классифицируют по нескольким классам, вспышки класса X являются самыми мощными.

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