Мощнейшая солнечная вспышка обрушилась на Землю

Солнце разразилось мощнейшей солнечной вспышкой класса X, ее источником стало солнечное пятно AR3738, сообщает Обсерватория солнечной динамики NASA

По оценкам Space Weather Live, солнечная вспышка достигла магнитуды X-1,27. Достигнувшее Земли ионизированное излучение вызвало радиопомехи в Австралии, Юго-Восточной Азии и Японии.

Мощные вспышки на Солнце возникают в местах взаимодействия солнечных пятен противоположной магнитной полярности. В результате внешняя атмосфера звезды выбрасывает в космос огромное количество ионизированных частиц.

Землю от солнечной радиации защищает невидимая оболочка — магнитосфера. В обычных условиях магнитосфера эффективно противостоит солнечному ветру. Однако мощные выбросы приводят к ее сильной ионизации, начинается магнитная буря.

В зависимости от размера вспышки их классифицируют по нескольким классам, вспышки класса X являются самыми мощными.