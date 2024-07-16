Назван размер награды за первый уничтоженный F-16

Военнослужащий, первый сбивший американский истребитель F-16, получит 15 миллионов рублей. Такую награду за уничтожение самолета объявила российская компания «ФОРЭС», сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Бойцов будут премировать за каждый сбитый F-16 или F-15. Однако 15 миллионов рублей будет выплачено только за первый уничтоженный самолет. Размер выплат в последующих случаях не уточняется.

Глава компании Илья Потанин ранее вручил награды военнослужащим, уничтожившим танки Abrams и Leopard в зоне проведения спецоперации. По словам директора «ФОРЭС», церемония стала уже седьмой. Размер выплаты за каждый танк составил 500 тысяч рублей.

Ожидается, что ВСУ получит первые F-16 до конца текущего года. Общие поставки составят около 30 истребителей.