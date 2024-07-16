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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Назван размер награды за первый уничтоженный F-16

Источник:
Sibnet.ru
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Военнослужащий, первый сбивший американский истребитель F-16, получит 15 миллионов рублей. Такую награду за уничтожение самолета объявила российская компания «ФОРЭС», сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Бойцов будут премировать за каждый сбитый F-16 или F-15. Однако 15 миллионов рублей будет выплачено только за первый уничтоженный самолет. Размер выплат в последующих случаях не уточняется.

Глава компании Илья Потанин ранее вручил награды военнослужащим, уничтожившим танки Abrams и Leopard в зоне проведения спецоперации. По словам директора «ФОРЭС», церемония стала уже седьмой. Размер выплаты за каждый танк составил 500 тысяч рублей.

Ожидается, что ВСУ получит первые F-16 до конца текущего года. Общие поставки составят около 30 истребителей.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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