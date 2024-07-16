Минцифры предложило пополнять баланс мобильного только с паспортом

Минцифры разработало поправки в закон «О связи», согласно которым баланс мобильного телефона наличными можно будет пополнить только при предъявлении паспорта.

Приобрести сим-карту, согласно поправкам, можно будет только после проверки паспортных данных по базе МВД, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственный источник, близкий к правительству.

Сам пакет поправок направлен на борьбу с телефонным мошенничеством. Госдума может их принять еще до конца текущей сессии — до 4 августа. Сейчас поправки проходят межведомственное согласование.

Представители «Билайна» и Tele2 рассказали «Ведомостям», что операторы поддерживают инициативу Минцифры. Так, представитель «Билайна» назвал это важным шагом в борьбе с телефонным мошенничеством.