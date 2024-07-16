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Стало известно о готовности Трампа вступить в диалог с Путиным

Источник:
ТАСС
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп будет готов вступить в диалог с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине без каких-либо посредников, сообщил высокопоставленный функционер Республиканской партии.

«Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — сказал ТАСС функционер, отвечая на вопрос о готовности Трампа вступить в диалог с Путиным по Украине.

По его словам, «сейчас демократы не ведут никаких переговоров [с Россией]». «Конечно, должен быть кто-то, кто начнет переговоры, чтобы вы [Россия и Украина] смогли прийти к какому-то согласию», — подчеркнул собеседник агентства и утвердительно ответил на вопрос, будет ли этим человеком Трамп.

Функционер выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу не следует присутствовать на Украине, конфликт должен быть решен путем переговоров. «НАТО не нужно быть на Украине. Нужен диалог, и если он начнется, мы все сможем прийти к соглашению о том, как преодолеть его [конфликт на Украине]», — отметил он.


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Тема: Военная операция на Украине
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